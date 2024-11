Utrip prazničnega sejma v Ljubljani: Ko zadiši, vsi pridejo k nam

piše Neža Petan

Ljubljana, 29. novembra - V središču Ljubljane so danes prižgali praznične luči, okrasitev si je že prvi dan ogledala množica obiskovalcev. Odprl se je tudi sejem, na katerem je moč kupiti različne izdelke. Na stojnicah s hrano je ponudba raznolika, od tradicionalne slovenske, kot so žganci in jota, do balkanske. "Ko zadiši, vsi pridejo k nam," zagotavljajo prodajalci.