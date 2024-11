Muzej spolno prenosljivih okužb mlade ozavešča o preventivi

Ljubljana, 30. novembra - V Ljubljani ob svetovnem dnevu boja proti aidsu vrata zopet odpira Muzej spolno prenosljivih okužb, ki je posebej namenjen ozaveščanju mladih. Le ti se bodo lahko v sproščenem okolju v stilu nočnega življenja informirali o razširjenih okužbah in preventivi, uporabi kondoma in rednem testiranju. Muzej bo odprt ob delovnikih do 12. decembra.