SKS: Dnevnik direktorja in Halcom najboljši poslovni knjigi leta

Ljubljana, 29. novembra - Na Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) so nagrado za najboljšo poslovno knjigo leta podelili tuji in slovenski knjigi. Prva je Dnevnik direktorja: 33 zakonov za življenje in delo angleškega pisatelja Stevena Bartletta založbe Učila, druga pa Halcom: Pogled v prihodnost avtorjev Matjaža Čadeža, Petre Škarje in Gorazda Bavdaža v izdaji založbe 5ka.