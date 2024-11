Ministrstvo objavilo razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Ljubljana, 29. novembra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2025 in 2026. Na razpisu lahko kandidirajo občine z evidentiranimi romskimi naselji. Predvidena višina sredstev po tem javnem razpisu je dva milijona evrov za obe leti.

Splošni namen javnega razpisa je pospešitev občinskih investicij v urejanje romskih naselij, ki so še vedno komunalno neurejena ali slabo urejena, in s tem prispevati k izboljšanju bivalnih pogojev njihovih prebivalcev, je zapisano v razpisu.

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo na svojem območju evidentirana romska naselja. To so Črnomelj, Kočevje, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan Trebnje, Grosuplje in Ivančna Gorica, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kuzma, Lendava, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Rogašovci, Tišina in Turnišče, Brežice in Krško.

Do sofinanciranja po tem javnem razpisu so upravičeni projekti, ki jih bodo izvajali v 83 evidentiranih romskih naseljih.

Višina sofinanciranja, ne glede na vrednost prijavljenega projekta in ne glede na njegove upravičene stroške, je od 50.000 evrov do 250.000 evrov.

Prijavitelji lahko vlogo vložijo do 31. 1. oziroma do 30. 5., če vsa sredstva v prvem roku ne bodo porabljena.