Britanski poslanci v prvem branju potrdili zakon o pomoči pri umiranju

London, 29. novembra - Britanski poslanci so danes podprli predlog zakon o pomoči pri umiranju za neozdravljivo bolne v Angliji in Walesu, s čimer so spornemu osnutku omogočili nadaljevanje parlamentarne poti. Potrditev je sledila večurni čustveni razpravi, v kateri so številni delili osebne zgodbe, nasprotniki pa zlasti pozivali k boljši paliativni oskrbi.