Na Ljubljanski borzi ta teden za 9,5 milijona evrov prometa

Ljubljana, 29. novembra - Ta teden so na Ljubljanski borzi sklenili za 9,52 milijona evrov poslov, veliko večino z delnicami Krke in NLB. Tečaji najpomembnejših delnic so teden večinoma končali z rastjo. Indeks SBI TOP se je glede na pretekli petek zvišal za 7,55 točke oziroma 0,46 odstotka in teden sklenil pri 1653,54 točke.