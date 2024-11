Po novem razpisu za preprečevanje škode v gozdovih okvirno 600.000 evrov

Ljubljana, 29. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo tretji javni razpis za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Na voljo je okvirno do vključno 616.000 evrov. Vloge bo mogoče oddati od 23. decembra do vključno 27. januarja 2025.