Prekmurski policisti vozniku zunaj naselja izmerili 182 kilometrov na uro

Moravske Toplice, 29. novembra - Policisti so minulo nedeljo med meritvami hitrosti na regionalni cesti izven naselja Sebeborci v smeri naselja Andrejci ujeli 31-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je na delu ceste z omejitvijo 90 kilometrov na uro vozil kar 182 kilometrov na uro. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.