SKS: Na velikem odru predstavili monografijo o slovenski narodnozabavni glasbi

Ljubljana, 29. novembra - Na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so na dogodku, poimenovanem Matere in fehtarji: spol v narodnozabavni glasbi, predstavili monografijo Alpenecho, ki je izšla pri Založbi FDV. Avtorji knjige so predstavili, kot so dejali, enega najbolj kontroverznih žanrov, ki ga veliko ljudi obožuje, precej posameznikov pa ima do njega odpor.