Portorož, 1. decembra - Turistično združenje Portorož je v četrtek gostilo forum, kjer so predstavili predlog skupne turistične strategije slovenske Istre. Na dogodku so se akterji obalnih občin srečali z italijanskimi turističnimi deležniki in razpravljali o ključnih izzivih. Glavne izzive med drugim vidijo v desezonalizaciji in prometni povezljivosti.