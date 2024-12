Pol stoletja od položitve temeljnega kamna za nuklearko

Krško, 1. decembra - Na današnji dan pred 50 leti so položili temeljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško (Nek). Elektrarna, ki je začela manj kot sedem let kasneje poskusno obratovati, je končala prvotno predvidenih 40 let komercialnega obratovanja in izpolnila upravne zahteve za nadaljnjih 20 let delovanja, do leta 2043.