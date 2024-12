Arnesova letna konferenca Mreža znanja letos na temo odprte znanosti, superračunalništva in izobraževanja

Ljubljana, 3. decembra - V organizaciji Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) se danes v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons začenja vsakoletna konferenca Mreža znanja. Do četrtka se bodo zvrstili raznoliki dogodki, ki bodo osredotočeni na odprto in občansko znanost, superračunalništvo in izobraževanje, so zapisali na Arnesovi spletni strani.