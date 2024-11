Delo od doma lahko prinaša čustvene težave, posebej v prazničnem času

Ljubljana, 30. novembra - Praznični čas, ki je pogosto povezan z veseljem in druženjem, lahko poveča čustvene težave tistih, ki delajo od doma, poudarjajo v kadrovskem podjetju Trenkwalder. Ti zaposleni lahko v tem času doživljajo močne občutke osamljenosti, odrezanosti iz delovnega okolja in nezmožnosti vplivanja na kakršnekoli spremembe, so poudarili.