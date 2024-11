Na vzhodu BiH odkrili večja nahajališča litija

Sarajevo, 29. novembra - Na območju Lopar na vzhodu Bosne in Hercegovine so našli zaloge litija, ocenjene na več kot milijon ton koncentrata, so danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina potrdili predstavniki neodvisne organizacije iz Sarajeva. Raziskave potekajo tudi na okoli 20 drugih lokacijah po državi.