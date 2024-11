Mesec podelil priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti

Ljubljana, 29. novembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je danes podelil priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. Letošnje prejemnice priznanj so Aleksandra Zorko Šemen iz Turnišča, Smiljka Turk iz Puconcev in Bojana Holer iz Svete Ane v Slovenskih gorica, so sporočili z ministrstva.