Hrvaški podjetniki lani z 8,8 milijarde evrov čistega dobička

Zagreb, 1. decembra - Hrvaški podjetniki, ki so zavezanci za davek na dobiček, so lani ustvarili 8,8 milijarde evrov čistega dobička. Najvišjega so imeli podjetniki v vele- in maloprodaji - znašal je 2,1 milijarde evrov - ter v predelovalni industriji, kjer je znašal 1,9 milijarde evrov. Najuspešnejša so bila podjetja Lidl, Ina, Plodine, Pevex, Pliva in Končar.