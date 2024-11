V Kopru bodo spet podelili štiri koncesije na področju zdravstva

Koper, 29. novembra - Koprski mestni svetniki so na četrtkovi seji največ časa porabili za razpravo o koncesijah v zdravstvu. Na koncu so podprli podelitev štirih koncesij. Med drugim so sprejeli še nova merila za financiranje krajevnih skupnosti in dodelili dodatna sredstva za obnovo stavbe, v kateri delujejo šole in vrtec z italijanskim učnim jezikom.