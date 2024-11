Nekdanja članica uprave Probanke in nekdanji prvi mož Avtotehne priznala zlorabo položaja

Maribor, 29. novembra - Nekdanja članica uprave Probanke Milana Lah in nekdanji predsednik uprave Avtotehne Jordan Kocjančič sta danes na mariborskem sodišču priznala očitke o zlorabi položaja in pomoči pri tem dejanju. Gre za sporno kreditiranje Avtotehne v letih 2009 in 2010, s katerim naj bi ta pridobila 17,6 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.