V Celju prek Savinje postavljen nov kolesarski most

Celje, 29. novembra - V sklopu projekta izgradnje kolesarske povezave Celje-Žalec je danes potekala najzahtevnejša faza, in sicer namestitev novega jeklenega mostu čez Savinjo pri Špici v Celju. To delo je opravila celjska družba Voc. Konstrukcija mostu je dolga 76 metrov in težka 123 ton, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.