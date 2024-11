Agencija ZN za telekomunikacije ustanovila odbor za zaščito podmorskih kablov

Ženeva, 29. novembra - Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), agencija ZN za telekomunikacije, in Mednarodni odbor za zaščito kablov (ICPC) sta ustanovila svetovalni odbor, namenjen zaščiti podmorskih telekomunikacijskih kablov, je danes sporočila ITU. Poškodbe podmorskih kablov so namreč dokaj pogoste, saj jih vsako leto zabeležijo od 150 do 200.