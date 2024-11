Uprava: Rejci morajo prve načrte biovarnosti pripraviti do konca leta

Ljubljana, 29. novembra - Uprava RS za varno hrano rejce perutnine in prašičev s komercialnimi rejami opominja, da morajo v skladu z junija sprejetim pravilnikom o biovarnosti do konca leta pripraviti načrt biovarnosti. Za ostale komercialne reje, ki ne redijo prašičev ali perutnine, pa je v pripravi podaljšanje tega roka do konca marca 2025, so sporočili.