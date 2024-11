Aleš Šteger in prevajalec Giulleume Metayer prejela francosko nagrado za poezijo

Pariz, 29. novembra - Pesnik Aleš Šteger in njegov prevajalec v francoščino Giulleume Metayer sta prejela prestižno francosko nagrado za poezijo Alain Bosquet za prevod pesmi Nad nebom pod zemljo. Pesmi so lani izšle pri pariški založbi Gallimard in so izbor iz poezije, ki jo je Šteger ustvarjal v zadnjih desetih letih.