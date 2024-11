Na posvetu o priložnostih ob povečevanju tujih naložb

Ljubljana, 29. novembra - Stanje neposrednih tujih naložb je eden ključnih kazalnikov gospodarskega razvoja in napredka. "V Evropi in Sloveniji imamo težavo z gospodarsko rastjo in njenem v ozadju so najverjetneje zelo nizke investicije," je na dogodku Banke Slovenije o tem, ali znamo izkoristiti priložnosti ob povečevanju teh naložb, dejal guverner Boštjan Vasle.