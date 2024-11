V Italiji splošna stavka proti osnutku proračuna za leto 2025

Rim, 29. novembra - V Italiji danes poteka splošna stavka, ki sta jo v znak protesta proti vladnemu osnutku proračuna za prihodnje leto organizirala sindikata CGIL in UIL. Stavka je ohromila delo v zdravstvu, šolah, javni upravi, tovarnah, sodstvu in trgovinah. Za krajši čas bosta ustavljena tudi javni prevoz in letalski promet. V več mestih pa so načrtovani shodi.