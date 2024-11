Pred mednarodnim dnevom invalidov spletni dogodek o spodbujanju njihovega zaposlovanja

Ljubljana, 29. novembra - Pred mednarodnim dnevom invalidov je v organizaciji Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada potekal spletni dogodek o spodbujanju zaposlovanja invalidov. Ob ozaveščanju o enakovrednem vključevanju invalidov v delovno okolje je bil namen tudi predstavitev možnosti, ki so delodajalcem in invalidom na voljo.