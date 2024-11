Na posvetu o deinstitucionalizaciji poudarili pomen uporabnikovega vpliva na svoje življenje in storitve

Ljubljana, 29. novembra - Na današnjem posvetu o deinstitucionalizaciji, ki ga je pripravila komisija državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, so poudarili nujnost oblikovanja storitev po meri uporabnika. Prav uporabnikov vpliv na svoje življenje in storitve mora biti bistvo načrtovanega procesa, so izpostavili.