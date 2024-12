Med otroke decembra prihajajo trije dobri možje

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 4. decembra - Decembrski praznični čas je čas obdarovanja in pri tem igrajo tradicionalno pomembno vlogo dobri možje, ki prinašajo darila in dobre želje. V Sloveniji se lahko otroci veselijo kar treh. Prvi pride Miklavž, ki ima na slovenskih tleh najdaljšo tradicijo, nato pa še Božiček in dedek Mraz.