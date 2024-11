Ofenziva islamistov na severozahodu Sirije se nadaljuje

Alep/Moskva, 29. novembra - Na severozahodu Sirije se nadaljuje ofenziva islamističnih borcev, ki so v dveh dneh spopadov s sirsko vojsko prevzeli nadzor nad več kot 50 kraji na območju Alepa in Idliba. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je število mrtvih preseglo 240, uporniki pa med drugim blokirajo prometnico med Alepom in Damaskom.