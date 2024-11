Cene uvoženih proizvodov oktobra na mesečni ravni nespremenjene

Ljubljana, 29. novembra - Cene uvoženih proizvodov so oktobra v povprečju ostale nespremenjene. Najbolj so se zvišale cene v skupini druga vozila in plovila (za 3,1 odstotka), najbolj znižale pa v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 3,8 odstotka). Na letni ravni so se cene uvoženih proizvodov znižale za tri odstotke, so sporočili s statističnega urada.