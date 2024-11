Podeljene nagrade za štajersko gospodarsko odličnost

Maribor, 29. novembra - V Mariboru so v četrtek zvečer podelili nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2023. Kot štajerski naj zaposlovalec leta je bila prepoznana Zavarovalnica Sava, kot najperspektivnejše podjetje ETNO KP. Prangl Slovenija je najboljše mikro in malo podjetje, Container najboljše srednje veliko podjetje in Perutnina Ptuj najboljše veliko podjetje leta.