Novembra inflacija na letni ravni 1,8-odstotna

Ljubljana, 29. novembra - Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale za 1,8 odstotka. K rasti so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,7-odstotna. Najbolj jo je zvišala dražja električna energija ob prehodu v zimsko sezono obračuna omrežnine, je objavil državni statistični urad.