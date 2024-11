Znani polfinalisti in četrtfinalistke odbojkarskega pokala

Ljubljana, 29. novembra - Znani so polfinalisti odbojkarskega pokala Slovenije za moške in četrtfinalistke enakega tekmovanja v ženski konkurenci. V moški konkurenci se bo 11. decembra ACH Volley Ljubljana v gosteh pomeril s Krko, Fužinar Sij Metal Ravne pa se bo na Koroškem srečal z OK i-Vent Mariborom.