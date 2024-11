Obseg proizvodnje septembra na mesečni ravni minimalno nižji

Ljubljana, 29. novembra - Skupni obseg proizvodnje se je septembra na mesečni ravni zmanjšal za 0,1 odstotka. Na padec sta po podatkih statističnega urada vplivala predvsem upada v storitvenih dejavnostih (za 1,3 odstotka) in trgovini (za 0,5 odstotka). Obseg proizvodnje se je znižal tudi na letni ravni in na ravni prvih devetih mesecev, so zapisali statistiki.