Družbeni mediji obsojajo avstralsko prepoved uporabe družbenih omrežij za mlade

New York, 29. novembra - Iz upravljalcev velikih družbenih omrežij danes prihajajo kritike avstralskega zakona, s katerim se mladim do 16. leta prepoveduje dostop do družbenih omrežij. Po njihovem mnenju je bil zakon, ki ga je parlament v Canberri potrdil v četrtek, sprejet v naglici in je poln neodgovorjenih vprašanj. Prepovedi nasprotujejo tudi ZN.