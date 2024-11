Ofenziva islamistov na severozahodu Sirije se nadaljuje

Alep, 29. novembra - Na severozahodu Sirije se nadaljuje ofenziva islamističnih borcev, ki so v dveh dneh spopadov s sirsko vojsko prevzeli nadzor nad nekaterimi kraji v provincah Alep in Idlib. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je število mrtvih preseglo 240, uporniki pa med drugim blokirajo prometnico med Alepom in Damaskom.