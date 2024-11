Celjska občina v ureditev še dveh cestnih odsekov

Celje, 29. novembra - Celjska občina se je lotila ureditve še dveh cestnih odsekov, in sicer navezovalne ceste do poslovne cone na Ljubečni in povezovalne ceste na Babnem. Eden od pomembnejših projektov po oceni občine je prav gradnja cestnega odseka od krožišča navezovalne ceste do poslovne cone na Ljubečni, vrednost del pa je ocenjena na 230.000 evrov.