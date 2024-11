Unior po devetih mesecih v rdečih številkah

Zreče, 29. novembra - Zreška skupina Unior je v devetih mesecih letos dosegla skoraj 220 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je malenkost manj kot v enakem obdobju lani. To obdobje so zaključili s 400.000 evrov čiste izgube, medtem ko so lani v tem času beležili 6,3 milijona evrov čistega dobička, je skupina objavila na spletni strani Ljubljanske borze.