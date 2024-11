Liga prvakov: Navijači Stuttgarta priča "ponižujočemu ravnanju" na srbski meji

Beograd, 29. novembra - Nogometaši Crvene zvezde so v 5. krogu lige prvakov premagali Stuttgart s 5:1. Veliko zmagoslavje beograjskega moštva pa so pospremila poročila iz Nemčije, da so bili navijači Stuttgarta na srbski meji priča "ponižujočemu ravnanju" srbskih mejnih policistov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.