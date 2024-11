Akademski slikar Andrej Jemec 90-letnik

Ljubljana, 29. novembra - Akademski slikar in Prešernov nagrajenec za življenjsko delo Andrej Jemec danes praznuje 90 let. Poleg slikarstva njegovo umetniško ustvarjanje sega tudi na področje grafike in risbe ter tapiserije, skulpture, barvnega stekla in grafičnega oblikovanja. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja.