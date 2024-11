Občina Bovec pričakuje sanacijo strehe športne dvorane na stroške Kolektorja

Bovec, 29. novembra - Bovški občinski svet je na seji v četrtek sprejel sklep o izvedbi neodvisne revizije projektne dokumentacije strehe in ostalih opravljenih gradbenih del na novi športni dvorani v Bovcu, ki je nevarna in neuporabna. Na njej so še pred začetkom uporabe popokali strešni nosilci. Župan Valter Mlekuž pričakuje sanacijo na stroške izvajalca Kolektorja.