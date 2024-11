Na Poti za Brdom v Ljubljani v vozilu našli ustreljenega moškega

Ljubljana, 29. novembra - Ponoči so na Poti za Brdom v Ljubljani v vozilu našli neodzivno osebo, prve ugotovitve kažejo, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Zaradi ogleda kraja kaznivega dejanja zoper življenje in telo je zaprt izvoz z avtoceste Brdo v smeri prvega semaforiziranega križišča z Brdnikovo ulico in obratno, so pojasnili na PU Ljubljana.