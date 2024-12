Na Izlakah odprli prenovljeni negovalni del tamkajšnjega doma starejših

Izlake, 1. decembra - Na Izlakah so odprli prenovljeni negovalni del Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski. Kot je za STA povedala direktorica doma Mateja Černi, je prenova negovalnega dela doma stala 4,87 milijona evrov, od Evropskega sklada za regionalni razvoj in vlade so prejeli 3,21 milijona evra, ostale stroške pa so krili z lastnimi sredstvi.