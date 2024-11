Gruzijska policija razgnala proteste proti odložitvi približevanja EU

Tbilisi, 29. novembra - Gruzijska policija je v zgodnjih jutranjih urah nasilno razgnala protestnike, ki so se na ulice gruzijskih mest podali po tem, ko je premier Irakli Kobahidze v četrtek napovedal odložitev aktivnosti v zvezi s približevanjem države Evropski uniji na leto 2028. Več protestnikov in novinarjev so organi pregona pridržali.