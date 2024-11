V Kopru se začenjajo Dnevi mladega oljčnega olja

Koper, 29. novembra - V Kopru se danes s podelitvijo priznanj za najboljša mlada oljčna olja slovenske Istre začenjajo Dnevi mladega oljčnega olja, ki bodo ljubiteljem te dobrine vse do 12. decembra ponudili številne kulinarično obarvane dogodke, letos pa so ponudbo obogatili še z dvema doživetjema: masažo z oljem in kolesarsko turo.