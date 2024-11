Košarkarski el clasico v Barceloni tokrat Realu

Ljubljana, 28. novembra - V 12. krogu košarkarske evrolige je bil v Barceloni na sporedu prvi el clasico, dvoboj najboljših španskih ekip, Barcelone in Real Madrida. Po podaljšku so ga s 97:90 dobili gosti, ki so bili v rednem delu na robu poraza, a je pri izidu 84:81 Facundo Campazzo sekundo pred koncem zadel met za tri točke in svoji ekipi priboril podaljšek.