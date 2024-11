Izidi nogometne konferenčne lige (2)

* Izidi, 4. krog: - sreda, 27. november: Istanbul Basaksehir - Petrocub 1:1 (1:0) - četrtek, 28. november: Astana - Vitoria Guimaraes 1:1 (1:0) Heidenheim - Chelsea 0:2 (0:0) Borac Banjaluka - Lask Linz 2:1 (0:0) (Sandi Ogrinec je igral do 80. minute za Borac) (Gregorja Bajdeta ni bilo v kadru Borca) (Aleks Pihler ni igral za Borac) Cercle Brugge - Hearts 2:0 (1:0) Dinamo Minsk - Koebenhavn 1:2 (1:1) Noah - Vikingur Reykjavik 0:0 St. Gallen - Bačka Topola 2:2 (1:1) Molde - Apoel Nikozija 0:1 (0:1) (Vid Belec je branil celo tekmo za Apoel) Celje - Jagiellonia Bialystok 3:3 (1:1) (Dušan Stojinović je igral celo tekmo za Jagiellonio) Panathinaikos - HJK Helsinki 1:0 (1:0) (Adam Gnezda Čerin je igral od 69. minute za Panathinaikos) (Andraža Šporarja ni bilo v kadru Panathinaikosa) (Benjamina Verbiča ni bilo v kadru Panathinaikosa) The New Saints - Djurgarden 0:1 (0:1) Fiorentina - Pafos 3:2 1:0) Lugano - Gent 2:0 (1:0) Mlada Boleslav - Betis 2:1 (0:1) Olimpija Ljubljana - Larne 1:0 (0:0) Omonia Nikozija - Legia Varšava 0:3 (0:1) Rapid Dunaj - Shamrock Rovers 1:1 (1:0) - lestvica: 1. Chelsea 4 4 0 0 18:3 12 2. Legia 4 4 0 0 11:0 12 3. Jagiellonia 4 3 1 0 10:4 10 4. Rapid Dunaj 4 3 1 0 7:2 10 5. Vitoria Guimaraes 4 3 1 0 8:4 10 6. Fiorentina 4 3 0 1 10:6 9 7. Olimpija 4 3 0 1 6:2 9 8. Lugano 4 3 0 1 7:4 9 9. Heidenheim 4 3 0 1 5:3 9 10. Shamrock Rovers 4 2 2 0 8:4 8 11. Cercle Brugge 4 2 1 1 9:5 7 12. Djurgarden 4 2 1 1 6:5 7 13. Apoel 4 2 1 1 4:3 7 14. Vikingur 4 2 1 1 5:5 7 15. Borac Banjaluka 4 2 1 1 4:4 7 16. Pafos 4 2 0 2 7:5 6 17. Hearts 4 2 0 2 4:5 6 18. Gent 4 2 0 2 5:7 6 19. Koebenhavn 4 1 2 1 6:6 5 20. Celje 4 1 1 2 10:9 4 21. Bačka Topola 4 1 1 2 6:7 4 22. Betis 4 1 1 2 4:5 4 23. Astana 4 1 1 2 2:4 4 24. Panathinaikos 4 1 1 2 4:7 4 25. St. Gallen 4 1 1 2 8:13 4 26. Noah 4 1 1 2 2:9 4 27. Omonia 4 1 0 3 4:6 3 . Molde 4 1 0 3 4:6 3 29. The New Saints 4 1 0 3 3:5 3 30. Mlada Boleslav 4 1 0 3 3:6 3 31. HJK Helsinki 4 1 0 3 1:6 3 32. Lask Linz 4 0 2 2 3:6 2 33. Istanbul Basaksehir 4 0 2 2 5:10 2 34. Petrocub 4 0 1 3 2:10 1 35. Dinamo Minsk 4 0 0 4 2:9 0 36. Larne 4 0 0 4 2:10 0