Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Avstrije o pomenu širitve EU

Ljubljana, 28. novembra - V obdobju geopolitične negotovosti bi širitev EU lahko okrepila varnost in enotnost Evrope, so na današnji razpravi na Fakulteti za družbene vede dejali zunanja ministrica Tanja Fajon ter njena kolega iz Hrvaške in Avstrije, Gordan Grlić-Radman in Alexander Schallenberg. Na razpravi so predstavili tudi svoje poglede na prihodnost in izzive unije.