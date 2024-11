Vlada sprejela prvi program omejevanja porabe alkohola za obdobje od 2025 do 2026

Ljubljana, 28. novembra - Vlada je na današnji redni seji sprejela program omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola za obdobje od leta 2025 do leta 2026. Kot glavne cilje programa je ministrstvo za zdravje navedlo uvajanje ukrepov za zmanjševanje rabe alkohola in povečevanje družbene ozaveščenosti o posledicah rabe alkohola.