Vlada med drugim podprla skoraj 23-milijonsko gradnjo novih prostorov Centra za sluh in govor Maribor

Ljubljana, 28. novembra - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 danes uvrstila tri projekte s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer projekt ocenjevanja spretnosti odraslih, projekt šolskih "eko" vrtov in gradnjo novih prostorov Centra za sluh in govor Maribor. Slednja bo predvidoma stala okoli 22,7 milijona evrov.