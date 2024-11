SKS: Pogovor o receptih za knjižno uspešnico

Ljubljana, 28. novembra - V okviru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so na pogovoru Kaj je slovenska uspešnica? gostili uspešnega pisatelja žanrske literature Tadeja Goloba, gledališko ustvarjalko Ivano Djilas, urednika Andreja Blatnika in založnika Sama Ruglja. V ospredje pogovora so postavili Rugljevo najnovejšo knjigo z recepti za pisanje knjižnih uspešnic.